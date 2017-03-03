Oleg Kolobov (olegkolobov) wrote,
Oleg Kolobov
olegkolobov

Дом, уходящий за горизонт.

Конечно, я сильно преувеличил, этот дом за горизонт не уходит, его длина «всего лишь» около 300 метров и он долгое время был самым длинным домом в Ленинграде. Построен в 1932 году в стиле конструктивизм, для рабочих близлежащих предприятий. В нём сразу предусматривались квартиры-коммуналки без ванных комнат и без горячей воды. За свою длину и изогнутую форму дом получил прозвище «колбаса» У этого дома есть своя легенда - якобы изогнутая форма дома это серп и к этому дому должны были пристроить дом в форме молота, что бы сверху было видно изображение одного из символов советской власти - серп и молот. Фотографиями мне не удалось передать его длину - он частично перекрывается деревьями и соседними домами.


Последняя, 25 парадная.


Находясь около двери в парадную, захотелось попасть в одну из них. Но они как и полагается сейчас, закрыты на замок. Но не все. Одна оказалась не закрыта, входя пришлось пригнуться - дверной проём достаточно низкий, а мой рост 189 см. А коридор узкий.


Деревянные перила сохранились, как я думаю, с момента постройки дома…


…как и окна.


На каждом этаже по две квартиры.


На первом этаже вниз ведут ступеньки в какое то подобие подвала.


Впечатление от этой парадной - никаких излишеств, не богато и чисто.
У такого длинного дома и всего одна подворотня, но широкая и с парадной посередине.


Она же с другой стороны. В полукруглом выступе располагалась дворницкая.


На этом знакомство с домом у меня закончилось, а рядом с ним находятся два дома, объединённые в один, постройки 1930 года. Кстати, отремонтирован, почему то только один из них, и смотрится это крайне нелепо.


О конструктивизме в Ленинграде можно прочитать здесь http://olegkolobov.livejournal.com/66977.html

Tags: Ленинград, Санкт-Петербург, дом-колбаса, конструктивизм, экскурсии
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