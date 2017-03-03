Дом, уходящий за горизонт.

Последняя, 25 парадная.
Находясь около двери в парадную, захотелось попасть в одну из них. Но они как и полагается сейчас, закрыты на замок. Но не все. Одна оказалась не закрыта, входя пришлось пригнуться - дверной проём достаточно низкий, а мой рост 189 см. А коридор узкий.
Деревянные перила сохранились, как я думаю, с момента постройки дома…
…как и окна.
На каждом этаже по две квартиры.
На первом этаже вниз ведут ступеньки в какое то подобие подвала.
Впечатление от этой парадной - никаких излишеств, не богато и чисто.
У такого длинного дома и всего одна подворотня, но широкая и с парадной посередине.
Она же с другой стороны. В полукруглом выступе располагалась дворницкая.
На этом знакомство с домом у меня закончилось, а рядом с ним находятся два дома, объединённые в один, постройки 1930 года. Кстати, отремонтирован, почему то только один из них, и смотрится это крайне нелепо.
О конструктивизме в Ленинграде можно прочитать здесь http://olegkolobov.livejournal.com/6697